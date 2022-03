Tiago Dantas sobre Vieira. "Não gostei que tivesse mostrado as nossas mensagens pessoais"

Tiago Dantas não gostou da atitude do antigo presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, quando leu publicamente as mensagens enviadas pelo médio a pedir para aceitar a proposta de empréstimo do Bayern de Munique.

Vieira foi muito criticado pelos sócios pela saída da promessa da formação encarnada e, numa ação de campanha eleitoral em outubro de 2020, decidiu revelar duas mensagens privadas de Tiago Dantas.



Em entrevista à Renascença, o médio revela agora que não gostou da atitude do dirigente encarnado, apesar de continuar agradecido por tudo o que fez pela sua carreira.

"Quando mandei a mensagem foi para ele me deixar sair, foi explícito o que lhe pedi. Era uma oportunidade única. Sim, não gostei que o presidente tivesse lido as nossas mensagens pessoais, acho que aí não esteve bem. Mas por me ter deixado ir, ter ido contra muita gente, fico-lhe agradecido por tudo o que fez por mim. Foi também muito importante e sempre acreditou em mim", disse.