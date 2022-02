Shakhtar Donetsk agradece homenagem do Benfica a Yaremchuk

O Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, agradeceu ao Benfica a homenagem a Roman Yaremchuk no jogo com o Vitória de Guimarães.

No decorrer do encontro da 24.ª jornada do campeonato na Luz, Vertonghen entregou a braçadeira de capitão ao internacional ucraniano, num gesto de solidariedade para com o povo da Ucrânia, que se defende da invasão da Rússia desde quinta-feira.

O vídeo tem tido grande tração nas redes sociais e, esta segunda-feira, o Shakhtar partilhou-o com um agradecimento.

"Obrigado, Benfica", escreveu, em português, o clube ucraniano no Twitter.