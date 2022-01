Nélson Veríssimo está atento às equipas B e sub-23 do Benfica

Nélson Veríssimo sublinhou, esta segunda-feira, que está atento aos jovens das equipas B e sub-23 do Benfica. Numa situação de necessidade, poderá qualquer um pode ser chamado aos trabalhos da equipa principal, como Henrique Araújo foi para preparar a "final four" da Taça da Liga.

"Falar do Henrique Araújo é falar de todos os jovens que fazem parte da formação do clube e dizer que estamos atentos ao que se passa na equipa B e nos sub-23, havendo qualidade e uma necessidade", salientou o treinador do Benfica, em conferência de imprensa.

Neste caso específico, Veríssimo precisava de um avançado, para colmatar as ausências de Darwin, ao serviço da seleção do Uruguai, e Seferovic, lesionado. O treinador encarnado tinha apenas Gonçalo Ramos e Yaremchuk ao seu dispor para a frente de ataque.

"Ficámos com dois avançados e sentimos necessidade de chamar mais um. Olhando para os jogadores que compõe o plantel da equipa B, sentimos que o Henrique está preparado para dar boa resposta. Nesta situação foi o Henrique, noutra poderá ser outro jogador", vincou.



Veríssimo fazia a antevisão da meia-final da Taça da Liga, entre Benfica e Boavista, marcada para terça-feira, às 19h30, em Leiria.