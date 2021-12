Abraço na despedida, mas poucas explicações. Rui Costa e Jesus assumem fim da relação no Benfica

Rui Costa, presidente do Benfica, assume que saída de Jorge Jesus do clube não era o desfecho pretendido, mas entende que é "o melhor para as duas partes".

Numa declaração curta e sem direito a perguntas na sala de imprensa do Estádio da Luz, o dirigente encarnado anunciou a saída do técnico, que já tinha sido comunicado publicamente.

"O Benfica e Jorge Jesus chegaram a acordo para rescisão do contrato, com a mesma lealdade e seriedade que trabalhamos neste período. Não era o desfecho que ambos queríamos, trabalhamos para chegar ao fim do ano com os objetivos cumpridos, mas com a mesma frontalidade que sempre tivemos juntos, foi neste dia que entendemos ser o melhor para as duas partes", disse.



Jorge Jesus também esteve presente na sala e assumiu que a saída "é o melhor para as duas partes". Dirigente e treinador deram um abraço e saíram da sala, sem resposta a qualquer pergunta dos jornalistas presentes.

"Este projeto, do qual agora saio, chegou ao fim. Vim para o Benfica sempre a pensar que sou uma solução e não um problema. Para o que são os interesses do Benfica e o que é melhor para todos, achei que é a melhor decisão para ambas as partes. A minha vida vai continuar, a trabalhar com amor e paixão. Tive muita honra de ter voltado a esta casa mais uma vez", disse, emocionado.