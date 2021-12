Jorge Jesus terá dito "sim" ao Flamengo e aguarda acordo com o Benfica

Jorge Jesus terá dado luz verde para regressar ao Flamengo. De acordo com o "Maisfutebol", o treinador do Benfica esteve com os dirigentes do clube do Rio de Janeiro na noite de terça-feira e aceitou o convite para regressar.

Resta agora o acordo entre o Flamengo e o Benfica, uma vez que Jorge Jesus terá uma cláusula de rescisão a rondar os seis milhões de euros. Jesus está em fim de contrato com as águias.

Marco Braz, vice-presidente do Flamengo, e Bruno Spindel, diretor-executivo do clube, estão há vários dias em Portugal em reuniões com representantes de diferentes treinadores, como Paulo Sousa, Rui Vitória, Paulo Fonseca, Carlos Carvalhal e Vítor Pereira.

"Tenho uma relação pessoal com o Jorge, por quem tenho um carinho enorme. Quando vim buscá-lo [em 2019], acreditou em mim e no projeto desportivo que lhe apresentei. Cumpri tudo o que tratei com ele e o Jorge é sempre uma opção natural, apesar de ter contrato em vigor", disse Marco Braz, ao "Record", à chegada a Lisboa.