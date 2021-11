Toni entende reação de Jesus a falhanço de Seferovic. "Foi genuíno"

Jorge Jesus foi igual a si próprio nas críticas a Seferovic e a genuinidade do treinador do Benfica encontra aconchego no coração de Toni. Entrevistado por Bola Branca, no dia seguinte ao falhanço do avançado suíço em Camp Nou, o antigo capitão do Benfica defende que Jorge Jesus não foi excessivamente duro para com o seu jogador, quando afirmou publicamente que, em 30 anos de futebol, nunca vira um golo falhado daquela forma. “Pode haver treinadores que ficam impávidos, há outros que expressam as emoções da forma como ele expressou. Hoje ou amanhã, no regresso aos treinos, isso será analisado, porque é uma imagem que corre o mundo. São momentos que só quem lá está pode viver. Há quem os viva desta maneira e, no Jorge Jesus, é genuíno. Não tenho nada a criticar aquilo que aconteceu naquele momento”, declara Toni, em defesa do técnico benfiquista, que se deitou no relvado, de cabeça para baixo, após o lance de Seferovic.

Em boa verdade, Jorge Jesus não teve razão, quando após o empate do Benfica em Barcelona (0-0) disse, a propósito do golo falhado por Haris Seferovic, que nunca vira nada assim em 30 anos de futebol. Com efeito, na carreira de Jesus há um golo falhado de forma escandalosa por Bryan Ruiz, à boca da baliza, ao minuto 72 de um dérbi com o Benfica em Alvalade, na ponta final da época 2015/2016. Esse falhanço praticamente decidiu o título a favor do Benfica, era Jorge Jesus treinador do Sporting. Vem isto a propósito da oportunidade falhada por Seferovic que, a ser golo, poderia ter dado ao Benfica uma vitória preciosa na luta pela passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões. “Só falha quem está lá dentro”, sublinha Toni nesta entrevista, admitindo, porém, que “depois de ter driblado o guarda-redes, Seferovic poderia ter feito muito melhor”. Campanha na UEFA justifica mais do que a Liga Europa Com o ponto conquistado em Barcelona o Benfica garantiu a continuidade na UEFA, com lugar assegurado nos 16 avos de final da Liga Europa. Mais importante, o empate em Camp Nou deixa em aberto a possibilidade de as águias - contra as expetativas quando do sorteio da fase de grupos da Champions - poderem estender o voo até à próxima fase da Liga dos Campeões. Algo em que Toni acredita, apesar de o Benfica depender do desfecho do jogo entre o Bayern e o Barcelona. “Aquando do sorteio, pensava na luta por um lugar na Liga Europa, mas o trajeto do Benfica aponta para muito mais”, declara o antigo jogador.

“Acredito que tem hipóteses de ganhar ao Dínamo de Kiev e que o Barcelona não consiga passar em Munique, com a seriedade que o Bayern coloca em todos os jogos na Liga dos Campeões”. O Benfica está no 3.º lugar do Grupo E, dois pontos atrás do Barcelona. Caso a equipa portuguesa vença o Dínamo de Kiev, na última jornada, passa a somar oito pontos. O Barcelona, nesse cenário, fica obrigado a vencer o Bayern, em Munique. Os encarnados têm vantagem no desempate com os espanhóis, depois de terem vencido (3-0) na Luz e de terem empatado em Camp Nou (0-0). Os jogos da última jornada do grupo estão marcados para 8 de dezembro, às 20h00.