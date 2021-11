As contas do Benfica, a pensar no apuramento

O Benfica empatou em Barcelona (0-0) e deixou de depender de si próprio para garantir a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Veja as opções.

Os encarnados somam cinco pontos em cinco jornadas e estão no terceiro lugar do grupo, contra sete do Barcelona, 15 do Bayern e 1 de Dínamo Kiev.

Para seguir em frente na Champions, o Benfica tem, obrigatoriamente, de vencer a equipa ucraniana (já afastada das hipóteses de apuramento) no estádio da Luz.

Vencendo, as águias sobem aos 8 pontos e ficam à espera que o Barcelona não vença em casa do Bayern Munique.

Se houver empate na Alemanha, águias e catalães acabam com a mesma pontuação, mas os portugueses ficarão sempre à frente, porque têm vantagem no confronto direto. Se o Barça perder, os catalães manteriam os 7 pontos, a um do Benfica (que teria 8).

Certo, certo é que, no pior dos cenários, e o Benfica não vencer o Dínamo de Kiev, os comandados de JJ passarão sempre para a Liga Europa.