Covid-19. Benfica testa plantel e equipa técnica na sexta-feira

Todos os elementos do departamento de futebol do Benfica, incluindo plantel principal e equipa técnica, vão ser testados à Covid-19 na sexta-feira, confirmou, esta quinta-feira, à Lusa fonte oficial do clube.



“Já estava previsto. Seguimos sempre este protocolo no Seixal. O Benfica, apesar de as autoridades de Saúde e a própria Liga já não o exigirem, faz sempre testes 48 horas antes de qualquer jogo”, referiu a fonte.

Uma medida que, embora já prevista, terá sido consolidada pelo facto de o treinador do Bayern de Munique, que jogou com o Benfica na quarta-feira, a contar para a Liga dos Campeões, ter testado positivo.

Julian Nagelsmann falhara o jogo na Luz devido a síndrome gripal. Esta quinta-feira, o Bayern anunciou que o técnico alemão estava infetado com o novo coronavírus, apesar de ter a vacinação completa.

O Benfica visita o Vizela no domingo, às 18h00, a contar para a nona jornada da I Liga, que os encarnados lideram, com 21 pontos, mais um do que FC Porto e Sporting, segundo e terceiro com os mesmos pontos.

O Bayern de Munique goleou o Benfica, no Estádio da Luz, por 0-4, em jogo da terceira jornada do grupo E da Liga dos Campeões.