Treinador do Bayern de Munique testa positivo à Covid-19

O treinador do Bayern de Munique, Julian Nagelsmann, testou positivo à Covid-19.

Na quarta-feira, o Bayern tinha informado que o técnico alemão não estaria no banco frente ao Benfica, na Luz, a contar para a terceira jornada do grupo E da Liga dos Campeões, devido a síndrome gripal.

Agora, sabe-se que Nagelsmann contraiu o novo coronavírus, apesar de ter a vacinação completa, de acordo com o comunicado do Bayern. O treinador, de 34 anos, regressa a Munique separado da equipa, numa ambulância aérea, e cumprirá isolamento profilático na sua residência.

O Bayern de Munique goleou o Benfica na Luz, por 0-4, e deu passo importante rumo aos oitavos de final da Champions. Os bávaros encontram-se no primeiro lugar do grupo E, com nove pontos, mais cinco do que o Benfica, segundo classificado. Em terceiro, está o Barcelona, com três pontos. O Dínamo de Kiev ocupa a última posição, sem pontos.