Benfica recupera Rafa e Diogo Gonçalves para o Bayern

Rafa Silva e Diogo Gonçalves treinaram integrados, esta terça-feira, na véspera da receção do Benfica ao Bayern de Munique, a contar para a terceira jornada do grupo E da Liga dos Campeões.

O extremo, que falhara o jogo com o Trofense e a dupla jornada de compromissos da seleção nacional, e o lateral-direito, que não joga desde 20 de setembro, treinaram juntamente com os companheiros durante os 15 minutos abertos aos jornalistas da sessão desta manhã.

Jorge Jesus continua sem poder contar com Rodrigo Pinho, que falha o resto da época, Gil Dias, que além de lesionado não está inscrito na Champions, Haris Seferovic, Gedson Fernandes e Valentino Lázaro.

O Benfica encontra-se no segundo lugar do grupo E, com quatro pontos, depois de um nulo frente ao Dínamo, em Kiev, e de uma vitória, por 3-0, sobre o Barcelona, na Luz. O Bayern lidera, com pleno de seis pontos.

O Benfica-Bayern de Munique está marcado para quarta-feira, às 20h00, no Estádio da Luz, e terá arbitragem do romeno Ovidiu Hategan. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

[notícia atualizada às 11h31]