Rodrigo Pinho falha resto da época com lesão no joelho

Rodrigo Pinho, avançado do Benfica, sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e vai falhar o que resta da temporada.

De acordo com a nota oficial do clube encarnado, o ponta de lança brasileiro sofreu uma entorse traumática no joelho esquerdo, com rotura do ligamento cruzado anterior. Foi submetido a tratamento cirúrgico, sem complicações, tendo sido acompanhado pela equipa médica do clube.

Rodrigo Pinho, de 30 anos, chegou este verão ao Benfica a custo-zero, depois de ter sido destaque no Marítimo. Foi utilizado em três jogos por Jorge Jesus e marcou um golo, frente ao Santa Clara.

Taça faz duas baixas

A eliminatória da Taça de Portugal frente ao Trofense fez ainda duas baixas no plantel das águias. Gil Dias e Valentino têm uma lesão muscular na face posterior da coxa esquerda.

Outra ausência surpesa da eliminatória com o Trofense foi Gedson, que está a contas com um traumatismo no tornozelo esquerdo. Seferovic é o outro nome no boletim médico, com uma lesão muscular na fase posterior da perna esquerda.