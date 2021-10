Ideias chave do debate entre Rui Costa e Francisco Benítez

Rui Costa (Lista A) e Francisco Benítez (Lista B) digladiaram argumentos, esta quinta-feira, na BTV, a dois dias das eleições à presidência do Benfica. A Renascença apresenta-lhe as ideias essenciais do debate. Processos judiciais

Francisco Benítez: "Estamos aqui porque o ex-presidente foi preso. Pessoas como Domingos Soares Oliveira e Miguel Moreira, que também estão implicados, continuam no clube e vão fazer parte da lista de Rui Costa. Isto assusta. Queremos implementar a limitação de mandatos, três no máximo, e um portal de transparência. Quando for eleito, os órgãos sociais da minha lista vão entregar uma declaração patrimonial ao Conselho Fiscal para saber qual é o nosso património quando entramos aqui. Precisamos do Benfica para viver, mas não para comer." Rui Costa: "O Benfica não foi acusado de nada. Presunção de inocência, ainda ninguém foi acusado de nada. Quem ganhar as eleições terá a responsabilidade de lidar com estes processos. O que todos queremos é que eles acabem. Temos várias medidas. É importante que os adeptos nos ouçam sobre as transferências. Não fiz isso a 1 de setembro para não ser olhado como campanha eleitoral." Auditorias

Rui Costa: "O Benfica está a fazer uma auditoria forense aos processos em curso. Estou na disponibilidade de fazer todas as auditorias necessárias para que os adeptos tenham plena consciência do que está a ser feito internamente. Não há acusações. A haver, são fora do âmbito do Benfica. O que pretendo é que após a auditoria não haja mais processos.." Francisco Benítez: "Queremos uma auditoria forense a todo o grupo, sobretudo ao nível dos atos de gestão, para perceber se há indícios de crime e para poder explicar aos sócios do Benfica o que se passou nestas duas décadas. Rui Costa como jogador era um homem com uma visão enorme, mas parece que como gestor deixou de ver tudo."

Estrutura da SAD

Francisco Benítez: "Queremos alterar substancialmente a composição da SAD. Vamos colocar mais dois ou três administradores que dominem completamente o negócio do futebol. Não vou tolerar na SAD e nos órgãos sociais pessoas que não sejam benfiquistas. Comigo, os administradores da SAD só receberão prémios quando houver resultados desportivos e financeiros. Caso um não aconteça, não haverá prémios para ninguém."

Rui Costa: "Do lado da lista B há uma panóplia de gente a perceber de futebol. Desaconselho vivamente. Isso é quase uma comissão e não uma estrutura. Não sei se conhecem a diferença entre um diretor desportivo e um diretor para o futebol. Esta administração devolveu ao Benfica a potência financeira que tem hoje. É uma referência mundial em termos de gestão. Há coisas a melhorar e vou ter papel fundamental. É preciso ter conhecimento. Garantido que o clube nunca perderá controlo da SAD." Regulamento das eleições por retificar

Rui Costa: "Aceitei tudo o que fosse melhor para o clube, pela transparência, para que depois de dia 9 não haja reclamações por isto ou por aquilo. Que as eleições decorram à Benfica. Foram abertas todas as portas para que não haja dúvidas. Eu estou como presidente do Benfica há três meses, não há 13 anos. A primeira coisa que fiz quando entrei para presidente foi dizer: 'Quero tudo limpinho. Quero tudo muito claro'." Francisco Benítez: "Foi uma abertura forçada, não genuína. Ainda bem que marcou as eleições para agora, porque é sinal de que o Benfica está a ganhar, mas quando tomou posse devia ter marcado logo eleições. Teria permitido, em vez de estarmos aqui só dois, estarem três ou quatro." Associativismo e cartão do adepto



Francisco Benítez: "Quem está a ser prejudicado com o cartão do adepto é o Benfica, que tem a maior massa adepta de Portugal. Devíamos ser muito mais interventivos. Falar com Liga e Federação para de uma vez por todas saber o que podem fazer levar o Governo a revogar este diploma inconstitucional. Se isso não funcionar, pôr o Estado em tribunal." Rui Costa: "Estamos há dois meses a combater o cartão do adepto. Hoje mesmo ficou esclarecido e penso que temos isso carimbado, para que a zona fique reduzida a 50%. O Benfica tem sido dos clubes mais influentes para acabar com este maldito cartão do adepto, que é uma aberração."