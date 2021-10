Benítez condena venda de João Félix, Rui Costa contesta. "Algum clube em Portugal pode recusar 120 milhões?"

Francisco Benítez condenou, esta quinta-feira, no debate de candidatos à presidência do Benfica, o aparente mercantilismo do clube relativamente a jogadores da formação. Para tal, deu o exemplo de João Félix, que Rui Costa contestou e classificou como "o pior exemplo de todos".

"Esta formação do Seixal permite-nos formal talentos, mas estamos a formar para vender, tal como compramos para vender. Temos de formar para ganhar. Ao fim de seis meses de um jogador na equipa principal, temos logo um frenesim para vender por muitos milhões. Assim que o João Félix começou a dar nas vistas, vocês enviaram emissários para todos os lados. Vieira andou em Itália a dizer que ele era o novo Cristiano Ronaldo", criticou Francisco Benítez, que encabeça a Lista B.

Rui Costa, presidente da Lista A e presidente demissionário, estranhou a utilização, como exemplo, de um jogador que foi vendido ao Atlético de Madrid por 120 milhões de euros: "Acredita que para vender um João Félix tivemos de andar a bater à porta de alguém? Deu o pior exemplo de todos. Acha mesmo que qualquer clube em Portugal pode recusar uma venda de 120 milhões de euros? É o pior exemplo que podia dar."

Benítez argumentou que o Benfica "tem de liderar" e que, se as águias estiverem "constantemente" nos oitavos e quartos de final da Liga dos Campeões: "Os jogadores já não quererão sair de uma equipa vitoriosa."

Rui Costa acusou o adversário de nunca ter lidado com jogadores.



"Eu lido com jogadores todos os dias. Em Portugal, não só no Benfica, não conseguimos oferecer aos jogadores o dinheiro e o estatuto que as 'Big-5' dão, independentemente da prestação europeia. O que o jogador pretende hoje é dar um salto para uma das grandes ligas. Queremos atrasar o processo ao máximo, oferecendo-lhes condições. Mas o jogador chega a dada altura e quer dar o salto na carreira", sustentou.