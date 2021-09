Eleições no Benfica. Francisco Benítez é candidato e quer "acabar com os cheques em branco"

"Utilização exclusiva de voto físico, contagem de votos logo que as eleições terminarem, o acesso aos cadernos eleitorais devem ser fechados 48 horas antes, acesso aos meios de comunicação do Benfica e com um debate entre os candidatos, identificação dos associados com o cartão de sócio e um documento oficial, voto eletrónico exclusivamente fora de Portugal continental", explica, em

O elemento do movimento "Servir Benfica" dá seis condições para formalizar a candidatura e, caso uma delas falhe, não vai avançar.

Francisco Benítez confirma que vai ser candidato nas eleições do Benfica e que está a "recolher assinaturas a bom ritmo", mas que há regras para que possa formalizar a candidatura.

Críticas a Rui Costa

O candidato confia que os sócios e adeptos encarnados não se deixem toldar pelo bom desempenho desportivo da equipa profissional de futebol e que se lembrem do que sucedeu no Benfica nos últimos tempos, e quer por isso "acabar com os cheques em branco".

"Acredito que as pessoas na eleições não poderão nunca dizer que não foram coniventes do que se passou nos últimos anos no Benfica. Não sei se foram cúmplices, mas distraídos e coniventes foram. Distraídos ou incompetentes é ainda pior", atira.

Benítez refere que a lista que possa sair dos atuais órgãos sociais "não mudou nada" do que vinha sendo feito e mais, nesta quinta-feira em Bola Branca, acrescenta que espera que Rui Costa ponha em prática "a transparência e a democracia" que prometeu no seu discurso.

Francisco Benítez quer discutir ideias e levar o seu projeto às urnas dia 9 de outubro, data das eleições no Benfica.