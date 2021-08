"O Benfica precisava desta estabilidade. Rui Costa blindou a equipa"

O Benfica "precisava da estabilidade" que encontrou esta temporada. A opinião é de Paulo Madeira, antigo capitão do Benfica, depos das águias terem subido à liderança isolada do campeonato e terem alcançado a fase de grupos da Liga dos Campeões.

O antigo capitão das águias destaca "o trabalho fantástico" de Rui Costa, que "blindou a equipa e a estrutura".

O ex-central e internacional português gostou da atitude da equipa, ontem perante o Tondela, aproveitando "o público que esteve sempre com a equipa" e mostrando após o segundo golo, e que deu os três pontos aos encarnados, "a união do plantel", que cresceu com a complicada eliminatória em Eindhoven.



Num olhar para o mercado, que fecha dentro de 48 horas, Paulo Madeira centra atenções em três posições, começando por afirmar que Jorge Jesus tem no plantel "o melhor leque de avançados" das equipas europeias.

Nos centrais está "o sector mais experiente", com Otamendi e Vertonghen, e se chegar David Luiz, diz o ex-capitão que "seria uma guerra para Jesus saber quem vai jogar". A fechar uma análise à diferença de soluções entre a lateral direita e a esquerda, lembrando Paulo Madeira que Lázaro pode ter sido "uma oportunidade" e que André Almeida pode "ser utilizado também no lado canhoto da defesa", em caso de necessidade.

Para as contas finais, e quando fechar o mercado de transferências entre saídas e entradas, Paulo Madeira não tem dúvidas de que o Benfica e Jorge Jesus "ficam com um plantel fortíssimo", para atacar todas as frentes.