Lucas Veríssimo deixa alerta para o Spartak: "Nada está ganho"

O central também nunca jogou na Luz com adeptos nas bancadas. Esta terça-feira, se for opção de Jesus, terá oportunidade de pela primeira vez sentir o público no estádio do Benfica, ainda que a lotação esteja limitada a 33%.

"Independentemente do resultado de lá, vamos estar focados. Ainda não ganhámos nada. Vamos tentar a qualificação. Se for com uma vitória melhor", diz o central brasileiro, em conferência de imprensa.

Lucas Veríssimo não relaxa com a vantagem de dois que o Benfica trouxe de Moscovo, do primeiro jogo com o Spartak, e garante concentração total para evitar qualquer surpresa.

Ansioso por voltar a jogar com público no Estádio (...)

"Estou ansioso por jogar com adeptos em casa. Já senti o que é jogar com os adeptos do Benfica na última partida [em Moreira de Cónegos]", recorda. Meio ano depois de ter aterrado em Lisboa, o defesa brasileiro admite que agora já se sente "mais em casa". "Estou mais adaptado, porque quando cheguei a competição estava em andamento", explica.

Jesus tem oscilado entre dois sistemas táticos - com três centrais ou uma linha de quatro com dois centrais -, mas a variação não é problema para Lucas Veríssimo. Autor do segundo golo da equipa na vitória em Moreira de Cónegos, no arranque do campeonato, o jogador garante que "quem joga está preparado para ambos" os sistemas.

Em Moscovo e com o Moreirense o Benfica jogou com três centrais. Jesus não abriu o jogo sobre como vai apresentar a equipa esta terça-feira, no jogo da 2.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. A partida arranca às 20h00. Relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.