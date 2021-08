Jesus: "Importava ganhar, com a expulsão tornou-se mais complicado"

Jorge Jesus, treinador do Benfica, destaca a importância de começar o campeonato com uma vitória, apesar do jogo difícil frente ao Moreirense, depois da expulsão de Diogo Gonçalves aos 55 minutos.

"Com a expulsão, tornou-se mais complicado, tivemos pouca saída, a maior parte do tempo a defender. O Rafa, o Weigl e o Grimaldo faltou-lhes frescura física mesmo entrando para 30 minutos. Importava ganhar, não ganhámos aqui no ano passado, foi mais uma vitória, e agora vamos tentar recuperar os jogadores, principalmente os centrais. São importantíssimos na estrutura defensiva da equipa", começou por dizer, à Sport TV.

O Benfica mexeu seis jogadores em relação à equipa que venceu em Moscovo na quarta-feira e Jesus explica que foi obrigado a mudar.

"Tivemos muitas alterações em relação a Moscovo, os sinais físicos foi que teríamos de mexer na equipa, tirámos os jogadores que estavam mais fatigados, mas isso tirou alguma qualidade à equipa. A equipa fez bom jogo nos primeiros 45 minutos, podia estar a ganhar por mais do que 2-1", considera.

Meité precisa de trabalho, nota menos para Gil Dias

Meité foi um dos jogadores que se estreou no Benfica a titular e Jesus explica que ainda tem muito trabalho pela frente para se adaptar aos processos da equipa.

"Trocar o pneu do carro em andamento é complicado. O Meité não tinha feito nenhum minuto, ainda não o conhecemos assim tão bem. O Yaremchuk era um risco igual, mas teve de ser, para descansar o Weigl. Ou ele ou o Florentino. Ainda precisa de muito jogo para poder jogar ao nível que a equipa exige. Esteve bem e razoável. Não conhece os processos de equipa", atira.

Sobre Gil Dias, que jogou no lugar de Grimaldo, Jesus diz que o jogador "podia ter feito melhor, tem condições para fazer melhor".

Yaremchuk esteve em exercícios de aquecimento, mas acabou por não se estrear, face à dificuldade de segurar a vitória. Jesus ponderou lançá-lo para começar a adaptar-se à equipa.

"Se fossemos para o intervalo por mais do que um golo. Ele nunca treinou com a equipa, iria lançar para treinar num jogo a sério pela primeira vez com a equipa. Ele está parado depois do Europeu", termina.