Cinco perguntas para perceber a detenção de Luís Filipe Vieira

Esquemas vários para desviar dinheiro e limpar dívidas estão na base da detenção de Luís Filipe Vieira na quarta-feira. O Ministério Público acusa o dirigente de vários crimes financeiros, através dos quais terá lesado o Estado e o próprio Benfica em elevados montantes.

Já se sabe se Luís Filipe Vieira vai ser ouvido pelo juiz nesta quinta-feira?

Há indicação de que pode começar a ser ouvido esta tarde. O presidente do Benfica foi detido juntamente com outras três pessoas: o filho Tiago e dois empresários.

Uma vez que Luís Flipe Vieira é considerado o principal arguido, é natural que o juiz Carlos Alexandre queira interrogá-lo em último lugar, pelo que não seria de estranhar que esta fase não fique concluída hoje.

Joe Berardo, por exemplo, que foi também detido em circunstâncias de algum modo semelhantes na semana passada, acabou por passar três noites detido antes de ser libertado sob caução.

É de esperar que depois fique em liberdade ou pode mesmo ficar em prisão preventiva?

A prisão preventiva não é de excluir. O próprio advogado de Luís Filipe Vieira admitiu que, pela forma como o Ministério Público justificou as detenções e as suspeitas que recaem sobre o presidente do Benfica, é possível que venha a ser decretada a prisão preventiva.

Nesse caso, o advogado já garantiu que irá recorrer. Mas as medidas de coação só serão conhecidas depois do primeiro interrogatório judicial, a que os arguidos vão ser submetidos.

Ao certo, de que é suspeito o presidente do Benfica?

Segundo o Ministério Público, Luís Filipe Vieira é suspeito de crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento.

O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) está a investigar negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros, que podem ter causado elevados prejuízos ao Estado, ao Novo Banco e ao Benfica, desde 2014.

Mas que tipo de esquemas estamos a falar?

O que a imprensa desta manhã de quinta-feira refere é que Vieira terá montado um esquema em que participaram o filho Tiago e o empresário Bruno Geraldes Macedo para desviar dinheiro do clube da Luz.

Por exemplo, no caso de Bruno Macedo, que possui várias empresas de agenciamento de jogadores, o empresário aumentaria indevidamente as comissões das transferências, que depois reverteriam para empresas do universo de Luís Filipe Vieira, para onde terão sido desviados quase dois milhões e meio de euros.