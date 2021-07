Bruno Costa Carvalho: “Vieira tem de sair do Benfica”

Bruno Costa Carvalho, candidato derrotado nas eleições do Benfica em 2010, afirma que o clube “não pode ter um presidente que foi detido”, defendendo por isso que Luís Filipe Vieira deve “sair do Benfica”.

“[Vieira] tem toda a legitimidade e direito em defender-se em sede própria e tomar as ações que achar convenientes, outra coisa é ele ter condições para continuar a ser presidente do Benfica. Isso não tem”, diz, em Bola Branca.

Costa Carvalho apresentou uma lista às últimas eleições encarnadas, em 2020, mas desistiu antes do ato eleitoral. Agora, aponta “convocar novas eleições” como a solução para a detenção do presidente do Benfica.

“A única solução neste momento é Luís Filipe Vieira defender-se como entender, mas sair do Benfica. Demitir-se”, sublinha Costa Carvalho.