Daniel Carriço: “Sporting tem argumentos para fazer face ao Arsenal”

Daniel Carriço, antigo capitão do Sporting e vencedor de quatros Ligas Europa pelo Sevilha, vê os leões com “vida difícil” na visita ao Emirates Stadium, mas sublinha, sem rodeios: “Temos sempre de nos permitir sonhar”.

Os leões partem para Londres com a possibilidade de acesso aos quartos de final totalmente em aberto, depois do empate por 2-2 conseguido em Lisboa. Em Bola Branca, o defesa analisa a equipa, as possíveis escolhas de Rúben Amorim e as ausências de Coates e Morita.

Nesta entrevista à Renascença, o antigo internacional português reflete sobre as possibilidades de uma equipa portuguesa voltar a conquistar uma competição europeia, traçando um paralelo com a experiência pessoal, vivida no Sevilha, onde “a ambição e desejo” foram a chave do sucesso.