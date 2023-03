Rúben Amorim espera "jogo muito difícil" mas "podemos passar a eliminatória"

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, espera “um jogo muito difícil” contra o Arsenal para a Liga Europa.

“Estou a espera de um jogo muito difícil, de uma equipa que vai entrar com outra velocidade que não entrou em Alvalade e que nos conhece melhor”.

O técnico dos leões diz que a sua equipa vai “tentar fazer melhor do que fizemos. Conseguirmos jogar melhor do que fizemos em Alvalade. Mas espero um Arsenal forte”.

Será “um jogo com um grau de dificuldade elevado. Vamos fazer o nosso jogo e querer ter bola. A grande responsabilidade está do lado do Arsenal”.

A segunda mão em Londres vai ser mais difícil que a partida de Alvalade? “"Não sei se é mais difícil ou não, o Arsenal tem praticamente as mesmas rotinas, o que muda é a qualidade dos jogadores. A rotina da equipa, a forma como montam e a dinâmica é sempre muito parecida. Não digo que nos conhecem bem porque facilitaram. De certeza que já olharam para o vídeo, mas com o plano aberto conseguem ver o espaço”.

Amorim não tem dúvidas: “Nós acreditamos muito, podemos passar a eliminatória e seguir em frente. Isto é um ponto no nosso projeto. Todos os jogos são da nossa vida. O Sporting, por direito próprio está nesta fase, empatou com o Arsenal em casa, podíamos ter feito um resultado melhor."

Questionado sobre se joga Paulinho ou Chermiti, o treinador da equipa de Alvalade não abriu o jogo: "Não vou revelar porque as características dos nossos dois avançados são diferentes, mas ele já sabe se vai jogar ou não. Comecei a picá-los assim que saímos do jogo com o Arsenal, estão muito concentrados, mas não quero pensar que é um jogo-extra”.

Na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, Arsenal e Sporting empataram 2-2 em Alvalade.