Sérgio Conceição ganha vantagem sobre Rúben Amorim à terceira final

Ao terceiro "round", o desempate. O FC Porto conquistou a Taça de Portugal, ao derrotar o Sporting por 2-1, este domingo, e Sérgio Conceição fez o 2-1 no registo contra Rúben Amorim, em finais.

Na primeira final entre os dois treinadores, em 2020, Amorim ainda orientava o Sporting de Braga e levou a melhor. Os minhotos conquistaram a Taça da Liga, por 1-0, com um golo de Ricardo Horta.

Em 2023, já com Amorim ao comando do Sporting, foi Conceição a levar para casa o troféu da Taça da Liga. O porto derrotou o rival por 2-0, golos apontados por Stephen Eustáquio e Iván Marcano.

Este domingo, chegou o desempate.

Na final da Taça de Portugal, no Estádio Nacional, no Jamor, o Sporting até começou por ganhar vantagem com um golo de Jeremiah St. Juste, aos 20 minutos, no entanto, Evanilson empatou cinco minutos depois.

O próprio St. Juste foi expulso ao minuto 29, o que deixou os novos campeões nacionais com menos um jogador, e, no prolongamento, os dragões aproveitaram para ganhar vantagem, por Mehdi Taremi, aos 100 minutos.

A Taça de Portugal é do FC Porto e, naquele que pode ter sido o último jogo como treinador portista, Sérgio Conceição ganha vantagem sobre Rúben Amorim em finais. Algo que até já tinha em jogos "normais".

No total de 16 duelos entre ambos os treinadores, Sérgio soma seis vitórias. Quatro partidas terminaram empatadas. As outras quatro sorriram a Rúben. Um registo, ainda assim, muito equilibrado.

Esta é a quarta Taça de Portugal conquistada por Sérgio Conceição, que faz o "tri", a que se acrescenta a vitória em 2019/20. É apenas o terceiro treinador da história a conquistar quatro troféus, depois de Otto Glória e de José Maria Pedroto, outro histórico do FC Porto.