Campomaiorense, o legado da família Nabeiro no futebol que agora se foca "nas crianças da terra"

Manuel Fernandes, João Alves, Carlos Manuel e Diamantino Miranda foram treinadores da equipa durante os anos de I Liga.

"As melhores memórias foram as épocas de várias subidas até à I Liga, as festas que fazíamos e no culminar com a final da Taça. O Campomaiorense deixou o seu legado no país e principalmente no Alentejo. Temos saudades, são tempos que dificilmente voltarão", assume Luís Maia.

Apesar do clube ter deixado o futebol sénior, a Delta continua a ser o único patrocinador do clube, com investimento considerável: "Temos uma estrutura muito grande e mantemos tudo praticamente vivo, como o estádio e os funcionários. Temos 200 miúdos no futebol, quase 100 jovens na ginástica, 80 na natação e entre 40 e 50 no judo. É tudo muito dispendioso e é a empresa Delta que suporta", explica o coordenador.

Rui Nabeiro é presidente honorário do Campomaiorense. Foi o filho que tomou as rédeas do clube, mas o pai sempre esteve ligado ao futebol.

"É sócio honorário da Associação de Futebol de Portalegre desde 1999 e eternizamos a Supertaça distrital de seniores com o nome dele. Durante todos estes anos ia ao jogo entregar a taça. Será a primeira vez que isso não vai acontecer, o que nos deixa tristes", revela Daniel Pina.