Rui Nabeiro 1931-2023. O homem “que do nada fez um império”

Rui Nabeiro deixou sempre um lastro de simpatia por aqueles que se cruzaram com ele, e que dificilmente não se deixaram “inspirar” pela obra e conquistas que alcançou ao longo de uma vida dedicada ao seu “Grupo Delta”. António Saraiva, patrão dos patrões, define-o como um homem “que do nada fez um império”.

O líder da CIP não tem dúvidas de que as próximas gerações se vão rever nos feitos de Rui Nabeiro, que nos “deixa um legado de gerir com valores, com ética, e com princípios”. “Uma responsabilidade social notável aquilo que deve inspirar os empresários e os líderes de hoje, porque num tempo disruptivo, num tempo de imprevisibilidade, é importante ter timoneiros ter líderes que nos inspirem”, resume à Renascença.

O empresário Rui Nabeiro, fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés, morreu este domingo aos 91 anos, vítima de doença, no Hospital da Luz, em Lisboa, disse à Lusa fonte do grupo.

"É com profundo pesar que a família Nabeiro informa que faleceu hoje, dia 19 de março, o Comendador Manuel Rui Azinhais Nabeiro, presidente e fundador do Grupo Nabeiro -- Delta Cafés", pode ler-se num comunicado enviado pelo grupo.

O Comendador Rui Nabeiro "encontrava-se hospitalizado no Hospital da Luz, devido a problemas respiratórios", acrescentou a mesma fonte, referindo que "a data e o programa das exéquias serão oportunamente comunicados".

O escritor José Luís Peixoto, que escreveu o livro “Almoço de Domingo” um romance baseado na vida de Rui Nabeiro, define sem rodeios que este foi “uma pessoa importantíssima, não só na sua região, mas claramente a um nível nacional”.