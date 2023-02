Casa Pia procura estádio. Jamor sem licença para a próxima época

O Estádio Nacional do Jamor deixará de ser utilizado nos campeonatos profissionais na próxima temporada, por indicação da Liga de Clubes. Enquanto que a B SAD tem futuro encaminhado na Cova da Piedade, o Casa Pia procura alternativas, uma vez que o Estádio Pina Manique não estará pronto a tempo da arranque de época 2023/2024.



A dificuldade de não ter estádio próprio não está a limitar o potencial dos jogadores do Casa Pia, uma vez que a equipa de Filipe Martins continua a surpreender as expectativas com o 6.º lugar na classificação, apenas a sete pontos do Sporting.

O jornal "O Jogo" noticiou, esta quarta-feira, que a Liga de Clubes deixará de licenciar o Estádio do Jamor a partir da próxima temporada. Para além das grandes dificuldades em manter a qualidade do relvado, em sobreutilização, há ainda problemas na segurança e nos acessos ao estádio.

O Jamor deixou de ser apenas o palco da final da Taça de Portugal para ser pano de fundo habitual nos jogos da I Liga, utilizado desde 2018/19 pela B SAD, após rutura com o clube e saída da equipa profissional do Restelo.

Esta época, o relvado continua a ser utilizado na II Liga pela B SAD, que terá acordo para o Cova da Piedade para, em breve, rumar a Almada, e pelo Casa Pia. No entanto, apenas o clube da primeira divisão terá problemas na próxima época, uma vez que as obras no Pina Manique, que serão de fundo, ainda não arrancaram.

"Até ao fim da época podemos utilizar o Jamor. Na próxima acabou. O ponto de situação em Pina Manique é que vamos receber em breve a licença da Câmara Municipal de Lisboa e o parecer do IPDJ. Para começar as obras precisamos dessas autorizações. As pessoas estão disponíveis, mas isto não anda na velocidade que queremos", revela Vítor Franco, presidente do Casa Pia, à Renascença.