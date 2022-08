Liga confirma Casa Pia-Benfica no Estádio Municipal de Leiria

ALiga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) confirmou que o Casa Pia-Benfica, da segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol, se realizará no Estádio Municipal de Leiria, ao invés do Estádio Nacional, em Oeiras.

O Casa Pia informou, na segunda-feira, que requereu ao organismo que rege os dois primeiros escalões a alteração do recinto desportivo, em virtude das intervenções que estão a decorrer no relvado do Estádio Nacional, que inviabilizam a realização do jogo.

Nos termos do número sete, do artigo 29.º, do Regulamento das Competições da LPFP, "é admitida a alteração temporária de estádio no caso de obras exigidas pela Liga Portugal [...] cuja realização impossibilite a utilização desse equipamento desportivo ou de alguma das suas partes integrantes (o relvado, designadamente)", conta a entidade.

"Em consequência do antes exposto, e verificados os pressupostos para o deferimento do requerido, a Direção Executiva autorizou que o jogo [...] referente à jornada dois da Liga Portugal, a disputar no dia 13 de agosto de 2022, pelas 18:00, seja realizado no Estádio Municipal de Leiria", concluiu o órgão regulador, liderado por Pedro Proença.

Além deste encontro do escalão máximo, outros três jogos da II Liga mudarão de recinto, entre os quais o BSAD-FC Porto B, da segunda jornada, também previamente agendado para o Estádio Nacional e que, pelo mesmo motivo, teve de se mudar para outro recinto, tendo sido escolhido o relvado principal do Benfica Campus, no Seixal.

O centro de treinos dos 'encarnados' também será palco do duelo entre o Estrela da Amadora e o Farense, da segunda ronda, devido à deliberação da secção profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol e à indicação por parte dos 'estrelistas' de não recorrer da interdição de uma partida do Estádio José Gomes.

A direção executiva da LPFP acrescentou ainda que, neste jogo, o Benfica Campus terá "a natureza de estádio neutralizado, encontrando-se submetido à disciplina resultante do disposto no artigo 45.º do Regulamento Disciplinar das Competições Organizadas pela LPFP e demais normas aplicáveis".

Já o confronto entre Torreense e Nacional, da segunda jornada, foi confirmado para o Estádio Municipal de Mafra, pois o Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras, ainda se encontra com obras de requalificação, de forma a cumprir os requisitos necessários.