“Beira Mar ficou destruído e perdeu tudo, mas hoje tem futuro”

Na Segunda Liga, o clube aveirense tem títulos nacionais alcançados em 2006 e 2010. Em 2012/13 participou pela última vez na Primeira Liga de Futebol.

“Os feitos desportivos são importantes e perduram na memória de quem ama o nosso clube como a conquista da Taça de Portugal, a ida à Taça UEFA, a disputa da final da Taça com o Porto em 1991, as várias subidas de divisão e o momento importante alcançado por Anselmo Pisa, um treinador que fica ligado à história do clube, subindo a equipa de futebol do último escalão da distrital à primeira divisão nacional. Mas apesar destes bons momentos da história do Beira-Mar, prefiro destacar os milhares de pessoas que o clube formou, originou e apaixonou. A verdadeira essência do Beira-Mar são as pessoas e é para elas que o clube existe. Esse propósito tem sido alcançado nos últimos 100 anos e é o grande feito deste clube”, considera Afonso Miranda.

A queda nos distritais e o colapso financeiro

Como consequência da gestão de uma SAD que causou fortes danos ao clube, o Beira-Mar entrou num precipício e em 2015 desceu aos distritais por razões administrativas, depois de falhar os pressupostos financeiros necessários para a inscrição nas provas nacionais da Liga e Federação, sendo forçado a recomeçar do zero.

“O Beira-Mar infelizmente ou não, porque há males que vêm por bem, teve de se restruturar e recomeçar. Houve uma SAD que correu muito mal para nós e destruiu completamente o clube deixando vários milhões de euros de passivo para pagar. Nós, com a nossa determinação e capacidade de trabalho e superação, muito típicos das pessoas do Beira- Mar, decidimos não deitar o clube abaixo, restruturá-lo financeiramente e dar nova vida. Arregaçámos as mangas, renegociámos com os credores as dívidas a quem pagámos todos os meses e hoje estamos bem equilibrados no ponto de vista financeiro. Do ponto de vista das infraestruturas também não tínhamos nada”, lembra.