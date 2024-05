Tomás Esteves, o lateral que recusa o rótulo de promessa falhada: "Acho que errei ao ir para o Reading"

Mas porquê o Pisa? “Surgiu numa fase final do mercado. Havia o risco de ficar outra vez na equipa B e eu não quera isso. Informei-me o máximo sobre o clube, as ambições, e decidi ir porque não queria ficar na B do Porto. Desde o início que adorei estar lá, a cidade, as pessoas, os adeptos, a equipa. Agora sinto que Pisa é uma casa fora de Portugal”.



Tomás está confortável na Serie B. Encontrou o seu espaço. Joga, por fim, regularmente. Pode não ser no patamar que lhe era apontado, mas recusa totalmente que seja uma promessa falhada. Até porque, considera, ainda é jovem.

“Claro que recuso [o rótulo]. Puseram-me a mim, como fizeram a outros do Benfica, Sporting e Porto. Já me colocaram esse rótulo no bom e mau sentido. Vão colocar a outros também, mas não me afeta e não me custa ouvir”, assume.

Olha para os erros, indecisões, lesões e hesitações como parte necessária do crescimento: “Era novo e tinha de aprender, uma pessoa não nasce ensinada. Tinha de passar por situações menos boas para entender melhor as coisas. Há cinco anos, imaginava que hoje estaria noutro patamar, mas não me arrependo”.

Este verão, exclui a possibilidade de voltar a Portugal. Quer retribuir ao Pisa e aos adeptos por ter encontrado ali, na cidade conhecida por uma torre inclinada, uma “casa fora de Portugal”.

Vai cumprir uma terceira época em Itália para depois, “aí sim, ver a minha vida”. A subida à Serie A não é um objetivo assumido, mas está na mente de Tomás. Afinal, formou-se num clube com a máxima ambição.

Acrescenta que pode nem chegar ao mais alto nível - “ao topo, como diziam na altura” -, mas vê em si “muita qualidade para chegar a níveis bastantes altos”.

“Acho que vou chegar, mais cedo ou mais tarde”, prevê.