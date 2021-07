Irmão de Tomás Esteves troca FC Porto pelo Sporting

Gonçalo Esteves, irmão de Tomás Esteves, está de saída do FC Porto e vai assinar contrato com o rival Sporting.

O também lateral direito de apenas 17 anos despediu-se dos dragões na noite de domingo, depois de ter rejeitado um contrato profissional dos dragões.

De acordo com a imprensa nacional, Gonçalo Esteves recusou continuar no clube depois da forma como a carreira do irmão Tomás está a ser gerida. Foi emprestado ao Reading, da segunda divisão inglesa, depois de apenas três jogos feitos na equipa principal e não integrou o arranque da pré-temporada 2021/22, com saída à vista.

Gonçao Esteves começou a jogar no Porto em 2011. Na última temporada, somou seis golos pelos juniores dos dragões e vai agora integrar a formação do Sporting.