Xabi Alonso, o treinador sem medo de dizer não e que terminou com a hegemonia do Bayern

Xabi acabou com a alcunha do “Neverkusen”, que junta o 'nunca' ao nome do clube. Apesar de mais de 40 anos na Bundesliga e cinco vice-campeonatos, o clube nunca tinha conseguido vencer o título num país que, apesar do domínio recente do Bayern, viu sete clubes diferentes levantarem o troféu nesse período.

A alcunha tornou-se uma piada nacional na temporada 2001/02 quando o Leverkusen desperdiçou o seu primeiro título nas últimas jornadas.

Com cinco pontos de vantagem para o Dortmund a três rondas do fim do campeonato, o título parecia mais perto do que nunca, mas a equipa de Klaus Toppmöller desmoronou como um baralho de cartas: perdeu com o Werder Bremen e com o Nuremberga e permitiu ao Dortmund tornar-se campeão.

Mas a tragédia não ficou por aqui. O Leverkusen, que contava com estrelas como Ballack, Lúcio, Berbatov e Zé Roberto no plantel, viria ainda a perder a final da Liga dos Campeões para o Real Madrid e da Taça para o Schalke 04. A alcunha ficou, perdurou e renasceu em cada temporada que o clube se aproximasse do sucesso. Mas esses tempos acabaram e tudo começou com um treinador que disse não.