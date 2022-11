Quem ficou fora do Mundial? As principais ausências da seleção nacional

O dia da convocatória para a fase final de um Mundial é especial e memorável para os contemplados na lista do selecionador. Fernando Santos leva 26 jogadores para o Qatar, mas quem ficou de fora?

Diogo Jota, do Liverpool, e Pedro Neto, do Wolverhampton, eram já baixas confirmadas. Os dois avançados lesionaram-se e os períodos de recuperação não permitem a presença no Mundial.

Rafa Silva abdicou da seleção e é também baixa nas escolhas de Fernando Santos, que abriu a porta à possibilidade do regresso do avançado do Benfica, que vive um grande momento de forma.

Na baliza, Fernando Santos chamou José Sá, também do Wolverhampton, para além de Diogo Costa e Rui Patrício, que teriam o lugar assegurado. De foram ficaram Anthony Lopes, que esteve no último Mundial e nos dois últimos Europeus, para além de Rui Silva, guardião do Bétis já internacional.

As laterais também não suscitavam grandes dúvidas. Mário Rui esteve na última convocatória e destacou-se com uma assistência na vitória frente à Repúiblica Checa, em setembro, para além de ser jogador importante no líder da Serie A, o Nápoles. Ainda assim, Nuno Mendes e Raphael Guerreiro foram as escolhas.

À direita, Nélson Semedo não vive o momento de maior fulgor na carreira no Wolverhampton e não beslica as convocatórias de Diogo Dalot, do Manchester United, e João Cancelo, do Manchester City.

António Silva foi a grande surpresa da convocatória. O central de 19 anos do Benfica é chamado pela primeira vez e deixa de fora jogadores como José Fonte, campeão europeu em 2016, e Tiago Djaló, convocado recentemente por Fernando Santos.