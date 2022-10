Diogo Jota falha Mundial devido a lesão

O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, confirmou, esta terça-feira, que Diogo Jota vai falhar o Mundial do Qatar, devido a lesão.

"As notícias sobre o Diogo não são boas. Ele vai falhar o Mundial. É uma lesão muito grave, no músculo do gémeo [da perna direita]. Agora, temos de recuperá-lo. O processo todo recomeça", lamenta Klopp, questionado sobre o internacional português em conferência de imprensa.

Klopp assume que a nova lesão de Jota, de 25 anos, que acabara de recuperar de outro problema físico grave, "é uma notícia muito triste".

Jota lesionou-se nos últimos minutos do Liverpool-Manchester City, da Premier League, que os "reds" venceram, por 1-0, no domingo. O avançado deixou o relvado em maca e teve de ser substituído por Tsimikas.

Fernando Santos fica sem um potencial titular a pouco mais de um mês de divulgar a convocatória para o Mundial 2022, que se realiza em novembro e dezembro, no Qatar. Jota é o segundo extremo a ser riscado da lista por lesão, depois de Pedro Neto, do Wolverhampton.

Recentemente regressado de lesão, Diogo Jota leva cinco assistências em oito jogos pelo Liverpool, esta temporada, e estava a aquecer para o Mundial. O avançado soma dez golos em 29 internacionalizações.