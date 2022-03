"Cristiano Ronaldo quer estar no Mundial, mas a Turquia vai tentar travá-lo"

Nurettin Korkmaz, único turco a jogar nas ligas profissionais em Portugal, sublinha, em entrevista exclusiva a Bola Branca, que por muito que Cristiano Ronaldo queira estar no Mundial "a Turquia vai tentar travá-lo".

O médio, que em janeiro chegou ao Trofense, da II Liga, considera o capitão da seleção portuguesa "um dos melhores da história do futebol". Porém, deseja que o seu país volte a marcar presença numa fase final de um Mundial, algo que já não sucede desde 2002.

No lado turco, também se fala muito de Burak Yilmaz, de 36 anos, colega de José Fonte e Tiago Djaló no Lille, e daquela que, tal como para Ronaldo, pode ser a última possibilidade de estar num Campeonato do Mundo.

"Burak Yilmaz é um jogador muito importante para nós. Infelizmente, um deles vai falhar o Mundial. Eu gostava que pudessem ir os dois, mas não é possível", lamenta Korkmaz, de 19 anos.