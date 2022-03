​Miguel Lopes dá favoritismo a Portugal, mas alerta: “Cuidado com os turcos, são fervorosos”

O internacional português Miguel Lopes jogou várias temporadas na Turquia e deixa avisos à seleção nacional na véspera da meia-final do “play-off”, no Estádio do Dragão. Querer, vontade e qualidade é a descrição da seleção turca.

“Uma das características dos turcos é quererem vencer qualquer tipo de jogo. Vai ser complicado porque são fervorosos e vão a cada lance como se fosse o último. Têm o querer, vontade e qualidade. Em 2012 jogamos com a Turquia no Estádio da Luz, antes de irmos para o Europeu e perdemos por 3-1. Na altura Portugal tinha uma excelente equipa. Esse exemplo é um aviso para termos cuidado”, refere Miguel Lopes, em entrevista a Bola Branca.

O lateral, de 35 anos, voltou este ano a Portugal, para o Estrela da Amadora, e foi quatro vezes internacional com Paulo Bento, em 2012.

Antes do Europeu desse ano foi titular frente à Turquia numa derrota por 3-1 no Estádio da Luz. O jogador que passou pelos quadros de FC Porto e Sporting jogou cinco temporadas na Turquia, ao serviço do Akhisar, de 2016 a 2019, e no Kayserispor, entre 2019 e 2021.

Numa comparação da atual seleção turca com a de há dez anos, Miguel Lopes reconhece mais qualidade à atual. “Ultimamente têm saído mais jogadores da Turquia para a Europa. Havia poucos, mas agora há muitos jogadores com qualidade na Turquia”, adverte.



Miguel Lopes assinala perigos no adversário da seleção portuguesa de quinta-feira no Estádio do Dragão, mas não tem dúvidas sobre a superioridade lusa.

“Portugal é favorito porque tem uma equipa com muito maior valor. Contudo terá de ser uma equipa coesa e com vontade de vencer porque uma das características dos turcos é quererem vencer qualquer tipo de jogo”, sustenta.