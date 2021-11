Scolari: “Pepe está inteiro e irá jogar por muito tempo"

Pepe nasceu a 26 de Fevereiro de 1983, em Maceió, no Brasil. Naturalizou-se português em 2008 e passou a representar a seleção portuguesa com Luiz Felipe Scolari no comando técnico da equipa. A estreia aconteceu a 31 de maio de 2008, em Viseu, num particular de preparação. Pepe foi titular e a seleção nacional venceu por 2-0. Poucos dias depois estava a jogar como titular no Europeu da Áustria e Suíça.

Hoje, Pepe é o defesa mais internacional de sempre da seleção com 122 internacionalizações. E pode tornar-se frente à República da Irlanda no jogador mais velho da história a jogar pela equipa das quinas. Luiz Felipe Scolari não esconde admiração pela qualidade e longevidade do jogador. “Acredito que jogará o República da Irlanda-Portugal com mais jovialidade do que se tivesse 18 ou 19 anos. Está inteiro e a jogar como sempre, com grande qualidade. É uma pessoa maravilhosa em todos os sentidos. Espero que possa jogar tranquilamente esse e outros jogos e que obtenha a qualificação para jogar o Mundial por Portugal”, afirma o ex-selecionador nacional, em entrevista exclusiva a Bola Branca.