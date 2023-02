Um ano de guerra traduz derrota de Putin

O que significa um ano de guerra na Ucrânia? É a questão que lança o debate para mais uma edição do "Visto de Fora".

Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici concordam que o arrastar do conflito traduz uma derrota do Kremlin porque expõe as dificuldades das tropas fiéis a Moscovo. Os dois analistas identificam um lado positivo do conflito que passa pelo reforço da União Europeia e da solidariedade entre estados-membros.

Em destaque, ainda, a análise ao discurso de Vladimir Putin que os dois jornalistas consideram “irrealista” e um alerta para a eventual necessidade de reforçar os orçamentos europeus de defesa perante um novo quadro de “Guerra Fria” e de tentativa de estabelecer uma nova ordem mundial.

A divulgação avulsa de medidas do plano habitação e a forma como os portugueses reagem ao plano é um dos assuntos nacionais em análise, a par das sondagens que apontam para uma maioria de direita nas intenções de voto