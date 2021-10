A Lula e outros jogos

A ausência de acordo no Conselho Europeu sobre medidas conjuntas para travar a escalada dos preços da energia e para uma resposta imediata ao desafio colocado pela Polónia é o tema de abertura desta edição.

Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici debatem a clivagem que parece cada vez mais clara na União entre estados-membros do Leste Europeu e os países a Ocidente.

Os recentes triunfos eleitorais da esquerda em vários países e a pressão do braço político da ETA sobre o Governo espanhol para o perdão aos terroristas etarras são também analisados neste "Visto de Fora".

Begoña e Olivier comentam ainda temas nacionais da semana, incluindo as negociações do Orçamento do Estado e a necessidade ou não de os médicos do Serviço Nacional de Saúde trabalharem em regime de exclusividade.

Olhamos ainda para outra das polémicas do momento: os riscos da série Squid Game, da Netflix, no comportamento dos mais jovens.