Costa "está a candidatar-se ao lugar” que ocupa há oito anos

Depois da entrevista a António Costa, na segunda-feira, à CNN Portugal, o comentador da Renascença João Duque analisou as palavras do chefe do Governo, que respondeu às questões sobre habitação, educação, salários e saúde.

Para João Duque, que esteve presente durante a entrevista, o primeiro-ministro “portou-se bem”, considerando que António Costa “estava satisfeito com a sua performance”.

“Ele estava sensibilizado com as pessoas que se manifestaram na rua, sempre a falar do futuro”, aponta.

João Duque refere que Costa falou sobre aquilo que está e vai ser feito no país, sugerindo que o primeiro-ministro “está a candidatar-se ao lugar” que ocupa há oito anos.

“Ele está com projetos na manga, não assumindo um bocadinho a responsabilidade daquilo que se passou e daquilo que se está a passar, atirando as culpas para um enquadramento que ele acha que era imprevisível”, afirma.