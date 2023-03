Fiscalizar IVA 0% em frutas e legumes. Ministro das Finanças vive “num mundo teórico”

O economista e comentador da Renascença João Duque diz que o ministro das Finanças vive "num mundo teórico" e desconhece a forma como se fazem os preços nas mercearias e pequenos estabelecimentos.

"As pessoas que estão no dia a dia e conhecem as pequenas mercearias, pequenos lugares de fruta, sabem como é que se faz o preço nesse tipo de de estabelecimentos. O senhor ministro das Finanças, como nunca deve ter tido uma aproximação a esse tipo de estabelecimentos, vive num mundo teórico em que as empresas recebem, pagam fatura e acrescem o IVA, têm contabilidade super organizada, sistemas muito evoluidos de precificação. No mercado, no pequeno comércio, aquilo que se faz são formas muito simples, podemos até chamar atabalhoadas de fazer preços", descreve o comentador.

No espaço de opinião das "Três da Manhã", João Duque comentava as declarações do presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal que, em entrevista à Renascença e jornal "Público", admitia que é "dificilmente fiscalizável" a redução dos preços.

João Duque acrescenta que, para os pequenos comerciantes, há detalhes que podem detorpar a redução do preço dos bens alimentares decorrente da taxa de IVA. "Há uma realidade muito simples que o comerciante do dia a dia dá muito valor, que é o preço final por unidade tem que facilitar os trocos. Temos coisas tão simples quanto isto e, portanto, não vale a pena pensar que vão baixar dois ou três cêntimos num determinado produto, porque isso só lhe traz é uma complicação", refere.

Já nas grandes superfícies, o comentador acredita "plenamente e piamente" que a redução do preço vai acontecer.