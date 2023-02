BCE volta a subir taxas de juro. “É o remédio para a doença da inflação”

O comentador d’ As Três da Manhã entende que o Banco Central Europeu (BCE) não atenua a subida das taxas de juro porque as taxas de inflação ainda continuam “pornograficamente altas”.

Questionado sobre se é previsível a decisão de novas subidas das taxas de juros nos próximos tempos, João Duque não tem dúvida que tal vai acontecer.

“A expectativa de facto, é de que nós passemos ainda por um período de uma subida acentuada nas taxas de referência que, depois, tem impacto na Euribor e essa é que deve ser a grande preocupação dos portugueses”, alerta.

Apesar da mais que provável subida das taxas de juro por parte do BCE também é expectável que as Euribor continuem a subir e por consequência, os empréstimos, as prestações também vão continuar a subida.

“Vamos ver no final da reunião e na conferência de imprensa, quais são as indicações subjetivas do governador, portanto da Christine Lagarde, que são muito importantes para gerar essas expetativas, mas até lá, os analistas vão continuar a fazer subir as taxas Euribor”, adverte.

Não são boas notícias - admite o comentador - mas “é o remédio para a doença da inflação”.