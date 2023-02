BCE vai subir taxas de juro em 50 pontos base

O Banco Central Europeu (BCE) deve anunciar, esta quinta-feira, um aumento de 50 pontos base na taxa de juro.

Christine Lagarde já tinha dado a entender, em dezembro, que esse seria o caminho a seguir na primeira reunião de 2023. A confirmar-se vai significar que a taxa dos refinanciamentos do BCE sobe para 3% e a taxa de depósitos para 2,5%.

O crescimento da economia e a inflação subjacente em máximos suporta a estratégia do BCE que em março deve voltar a aumentar a taxa de juro em mais 50 pontos base.

“As taxas de juro terão ainda de subir significativamente a um ritmo constante para atingir níveis suficientemente restritivos para assegurar um regresso atempado da inflação ao objetivo de 2% a médio prazo”, lê-se no comunicado do BCE de 15 de dezembro.

As decisões de política monetária dependem da evolução da inflação ao longo dos meses, que tem dado sinais de descida nos últimos meses. Em dezembro, a inflação na Zona Euro estava nos 9,2%. A confirmarem-se estes dados, ainda provisórios, este foi o terceiro mês consecutivo de abrandamento. Portugal está alinhado com a média da Zona Euro com uma inflação de 8,3%.