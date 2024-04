Problemas na Ucrânia

Os Estados Unidos vão finalmente concretizar o apoio financeiro e militar à Ucrânia (60 mil milhões de dólares), que esteve mais de meio ano retido. O apoio dos países europeus não compensou o atraso do apoio americano.

Estes longos meses de atrasos nos apoios à Ucrânia deixaram marcas muito sérias. O país debate-se com dois problemas que se agravaram: escassez de combatentes e falta de dinheiro para adquirir equipamento militar e munições.

O governo ucraniano já baixou de 27 para 25 anos a idade para recrutar homens para as fileiras. Estima-se que a diferença no acesso a munições aponte para que a Rússia possua hoje sete vezes mais munições do que a Ucrânia.

Tirando partido dos problemas da Ucrânia, a Rússia tem multiplicado os ataques e vai avançando no terreno. Consta que Putin quer apresentar uma significativa vitória no próximo dia 9 de maio, quando se comemora a vitória soviética sobre a Alemanha nazi na II Guerra Mundial. Entretanto, Putin aguarda que Trump ganhe as eleições presidenciais de novembro e ponha termo a quaisquer apoios dos EUA à Ucrânia.

Depois do que se passou, os ucranianos já não podem confiar nas belas promessas dos políticos europeus e americanos. Provavelmente o maior efeito negativo do longo período durante o qual os combatentes ucranianos estiveram quase privados de apoios externos é de ordem psicológica. O desbloqueamento da ajuda dos EUA é um alívio temporário, mas a situação da Ucrânia suscita grande preocupação.