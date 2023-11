Vários casos de "Legionella" em Caminha. O que sabemos até agora?

Foram detetados vários casos de Legionella em Caminha. Situação que está a preocupar as autoridades de saúde e as autoridades locais.

O que se sabe até ao momento?

São sete as pessoas do concelho de Caminha infetadas com "legionella".

Segundo fonte da Unidade de Saúde Pública do Alto Minho, o sétimo doente com "legionella" é um homem de 97 anos. Cinco doentes estão hospitalizados e um está mesmo nos cuidados intensivos.

Já de acordo com a autarquia, os doentes identificados “têm todos mais de 54 anos". Não há fatalidades.

Já foi possível identificar a origem da infeção?

Não. As autoridades de saúde estão ainda a investigar as origens da infeção. A única informação disponível dá conta que os casos foram confirmados em Vila Praia de Âncora e um em Vilarelho e está em curso uma investigação ambiental para tentar detetar onde surgiu este foco.

Este caso terá alguma semelhança ao de Vila Franca de Xira?

O caso de Caminha está ainda muito longe do quadro de Vila Franca de Xira em 2014. Esse surto causou 12 mortos e 375 doentes.

Na altura ficou demonstrada a correspondência da estirpe de bactérias isoladas numa das torres de arrefecimento de uma unidade fabril local, com a estirpe identificada em secreções brônquicas de doentes.

No caso de Caminha estará, por agora, afastada a possibilidade de a origem estar em organismo públicos, como por exemplo piscinas públicas.



Mas, afinal, o que é a legionella?

A legionella é uma bactéria que vive sobretudo em ambientes de água doce e multiplica-se em ambientes entre os 35 e os 45 graus centígrados. Ou seja, a infeção pode verificar-se em piscinas aquecidas, em ambientes quentes e húmidos, até em balneários, casa de banho, etc.

Como se dá esse processo de infeção?

Através da inalação de gotículas de água contaminada. Não há transmissão no contacto entre pessoas, nem através da ingestão de água.

Quais são os sinais de infeção?

São comuns a muitas outras doenças: tosse, febre e dificuldades respiratórias. Os primeiros sintomas surgem entre dois a 10 dias após a infecção.

Como se trata?

Sendo uma bactéria, trata-se com antibióticos. Não há outra forma conhecida de tratamento.