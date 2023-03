O que muda com a reorganização das urgências de pediatria?

Que impacto tem esta reorganização?

Em causa estão as populações servidas por 14 hospitais, entre eles alguns dos maiores do país. Mas é uma reorganização que surge para tentar resolver o problema da falta de médicos. Como não dão para tudo, a opção foi concentrar serviços e, assim, há urgências pediátricas que vão fechar à noite e ao fim de semana, em alguns casos já é isso que agora acontece,

Este plano de reorganização das urgências de pediatria vai estar em vigor entre 1 de abril e 30 de junho. Depois, logo se vê, será necessário esperar pela avaliação que fôr feita para sabermos se a situação de mantém no futuro ou não.

Que urgências é que vão então ficar fechadas à noite, a partir de abril?

Em permanência vão ser três. É melhor tomarem nota, porque pode não ser fácil. As urgências pediátricas dos hospitais de São Francisco Xavier, em Lisboa, e de Torres Vedras, que faz parte do centro hospitalar do Oeste, vão funcionar todos os dias - incluindo os fins de semana, mas apenas das 9h00 às 21h00. A urgências do hospital Beatriz Ângelo, em Loures, fecham à noite nos dias de semana e durante todo o dia ao sábado e ao domingo.

Por último, o hospital de São Bernardo, em Setúbal, fecha a urgência de pediatria ao fim de semana de 15 em 15 dias, sendo que fecha logo a partir das 21h00 de sexta-feira e só volta a abrir na segunda. Já agora, dizer que o funcionamento ao fim de semana coincide com o funcionamento da maternidade, que também fecha de duas em duas semanas.

Sobre o hospital de Loures, o ministro da saúde não prometeu reabrir as urgências ao fim de semana?

O ministro prometeu, mas não se comprometeu com datas. Manuel Pizarro disse aos autarcas de Loures, Odivelas, Mafra e Sobral de Monte Agraço, os quatro concelhos servidos pelo hospital Beatriz Ângelo - aproximadamente 300 mil pessoas - que iria avaliar e anunciar uma solução para reabrir a urgência durante o dia ao fim de semana. Contudo, até agora não é conhecida nem avaliação, nem solução. De acordo com o plano divulgado, esta segunda-feira, pela Direção Executiva do SNS (é disso que temos estado a falar), a urgência pediátrica de Loures vai ficar fechada à noite ao fim de semana, pelo menos, até 30 de junho.



A situação agravou-se bastante nos últimos meses com a saída de vários pediatras daquele hospital que deixou de ser parceria público-privada e passou a ter gestão totalmente pública há pouco mais de um ano. Nesta altura, o hospital tem metade dos especialistas de que precisa e, de acordo com o diretor de serviço de pediatria, nem as urgências diárias estão 100% garantidas.

Quais são os hospitais com urgência sempre aberta?



Sete dias por semana, 24 horas por dia, estão a funcionar as urgências pediátricas dos restantes dez hospitais: Caldas da Rainha, Torres Novas, Santarém, Vila Franca de Xira, os hospitais de Santa Maria e Dona Estefânia, em Lisboa, o Amadora-Sintra, o hospital de Cascais, o Garcia de Orta, em Almada, e o Barreiro, do centro hospitalar Barreiro-Montijo.



E ficamos assim?



Ficamos assim a partir de 1 de abril e até 30 de junho. Nessa altura, e tendo em conta os resultados deste plano, a Direção executiva do SNS anunciará o que vai acontecer nos restantes trimestres, sendo que admite já que poderá haver redução de serviços no Verão, altura em que há menor procura.



Até lá a direção do SNS compromete-se, também, a informar as populações sobre os horários as urgências e a garantir que o INEM estará em regime de prontidão, para que nada falhe no apoio de emergência e encaminhamento de doentes, e que está a par de todas as vagas existentes nos diferentes hospitais para que não haja deslocações desnecessárias ou em vão. Em caso de dúvida: liguem para o SNS24.