Parlamento Europeu quer dar mais tempo aos Estados-membros para reduzirem dívida

A eurodeputada socialista Margarida Marques, que vai representar o Parlamento Europeu nas negociações e foi co-relatora para a revisão das regras orçamentais, explica à Renascença que uma das ideias é “dar aos Estados-membros mais tempo para fazerem a redução da dívida”, podendo assim “promover as suas políticas de investimento”.

Por outro lado, nas “situações em que o Estado-membro faz um investimento adicional em áreas prioritárias (...) pode-se desviar do percurso que assumiu fazer”.

Em síntese, Margarida Marques diz que se pretende “rejeitar políticas de austeridade, criando um quadro orçamental que permita aos Estados-membros desenvolverem as suas políticas económicas, os seus investimentos, políticas sociais e a criarem emprego.

Que estratégia vai defender nestas negociações, em nome do Parlamento Europeu?

O que é que pretende o Parlamento? Pretende um maior equilíbrio entre a sustentabilidade da dívida e o investimento sustentável, ou seja, a redução da dívida ou do défice não pode pôr em causa as necessidades de investimento que tem que ser feito para a transição climática, para a transição digital, agora também na defesa ou na concretização do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. E, portanto, o que nós propomos é que seja dado mais tempo aos Estados-membros, para fazerem a redução da dívida.

Mas devem manter o défice orçamental abaixo dos 3% do Produto Interno Bruto (PIB)?

Nós não podemos mudar o Tratado. Os 3% do défice e os 60% da dívida estão no Tratado. O que propomos é dar aos Estados-membros mais tempo para fazerem a redução da dívida, no sentido de que possam promover as suas políticas de investimento.

Um outro aspeto importante é uma maior apropriação, por parte dos Estados-membros, no sentido em que eles apresentam os seus planos nacionais a quatro anos, à semelhança daquilo que hoje se tem feito com o Programa de Recuperação e Resiliência [PRR], em que os Estados-membros têm um plano de investimentos, tem um plano de reformas. Ora, situações em que o Estado-membro faz um investimento adicional em áreas que são prioridades políticas importantes para si, e na linha das prioridades europeias, esse Estado-membro pode-se desviar do percurso que assumiu fazer.