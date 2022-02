Ucrânia, BCE, Inflação, Bazuca e Democracia. Isto anda tudo ligado na Europa

" O conflito da Ucrânia terá um impacto direto enorme no preço da energia na Europa ao longo do ano. Este tem sido o principal fator que está a agravar os preços não só do cabaz energético, mas de todos os preços, inflacionados por efeito do preço da energia", observa o professor catedrático do Instituto Superior de Economia e Gestão em Lisboa.

Será que a inflação é mesmo passageira? Ouvido pela Renascença , o economista João Duque assinala a atual ocorrência de " ajustamentos reativos" particularmente aos preços da energia, mas sublinha a incógnita com que abre o ano de 2022 na Europa e no Mundo.

No entanto, a retoma parte também do pressuposto da atenuação das pressões causadas para inflação, desenhando uma curva em que o pico se situe nos 4,8% no primeiro trimestre, estabilize acima de 3% nos dois trimestres seguintes e caia para 2,1% a partir de outubro.

As mais recentes projeções económicas europeias apontam para uma recuperação económica consistente em 2022 e uma desaceleração em 2023. Bruxelas acredita numa "fase expansionista" baseada em fatores como a melhoria do emprego, poupança elevada nas famílias, condições favoráveis de financiamento e a execução do Mecanismo de Recuperação e Resiliência.

O Banco Central Europeu tem sido uma instância central na gestão dos altos e baixos da economia europeia ao longo dos últimos dez anos. Susana Peralta, da Nova School of Business and Economics, acredita que as taxas vão começar a subir e os bancos centrais estão apenas a "gerir expectativas". Este comportamento justifica uma análise mais alargada ao posicionamento do Banco Central Europeu no apoio às economias da zona euro, incluindo a via da compra de dívida e injeções massivas de liquidez nos mercados. "O BCE está a ser mais conservador porque sabe que está a fazer um papel de se substituir a um estado federal que não temos. E sabe que as outras economias têm outras formas de respostas", assinala Susana Peralta, numa reflexão partilhada recentemente num debate organizado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos.

A espiral provocada pela subida dos preços deverá incluir uma subida das taxas de juro que é já largamente antecipada pelos analistas. João Duque acredita que se o ano atual for pouco tumultuoso poderá haver folga para um crescimento mais suave das taxas. Caso contrário, diz o professor do ISEG, os bancos centrais vão ter que atuar mais rapidamente "a partir do segundo semestre deste ano".

Uma inflação persistentemente alta decorrerá também do "entranhar" da ideia de um aumento continuado de preços, acrescenta o economista do ISEG.

"Isto pode ser ainda agravado por uma passagem muito rápida, não controlada, pelas fontes de energia para utilização na Europa. Se fizermos uma passagem muito agressiva na forma como utilizamos as fontes de energia para as chamadas energias limpas, podemos criar aqui situações de estrangulamento e picos de preço que depois agravam o quadro geral", adverte João Duque.

A economista da NOVA SBE argumenta que a instituição sediada em Frankfurt mostra uma "hesitação" que decorre de "uma certa consciência do BCE que vem de Draghi e que Lagarde herdou" de que ali estão para "tapar buracos de transferências entre países" que não existem na zona euro.

Peralta considera que a continuidade de política de Draghi para Lagarde foi evidente na resposta à crise pandémica, quando a presidente do BCE deu ordem de compra de dívida nos mercados secundários logo nas primeiras semanas de pandemia em 2020.



"Do lado do Conselho Europeu houve uma discussão demorada dos frugais e ou não frugais. Mas no BCE o processo foi automático que levou o tribunal alemão a ficar zangado", assinala Susana Peralta no debate do lançamento do livro "Economia portuguesa: as últimas décadas" de Luciano Amaral, com edição da Fundação Francisco Manuel dos Santos.

"Cuidado com aquilo que se deseja"

Especialista em História Económica, Amaral assinala que a relação entre economias nacionais e a União Europeia já foi alterada na crise anterior entre 2008 e 2015, com uma ação visível do BCE, quando no consulado de Mário Draghi comprometeu-se a salvar a zona euro, sobretudo quando o então presidente do Banco Central Europeu disse que "faria o que fosse preciso" para a segurar.

"A frase de Draghi foi um compromisso muito forte de uma vontade muito grande de não deixar este projeto desaparecer", reconhece Luciano Amaral que avisa que ainda existem forças na Europa que contestam a transferência de recursos para os países do Sul da Europa. O historiador lembra que no início do processo covid surgiu um grupo de países que se autointitulavam "frugais" e que protagonizaram "uma pequena tergiversação" sobre se a União Europeia se devia meter nesta recuperação.