Juiz acusado de pedofilia admite processar Estado português

O órgão disciplinar dos juízes optou por suspender o processo disciplinar, e só o encerrou depois do arquivamento do processo criminal. Joaquim Manuel Silva diz que “o CSM opta por uma figura que não existe, a suspensão do processo, quando tinha de arquivar.”

”A PJ fez um relatório logo em Agosto, um mês e pouco depois ter começado a investigação, a pedir o arquivamento porque não tinha nada. Não tinha dias, não tinha gravações. Só tinha declarações de duas pessoas, as da Ana Loureiro e as minhas, que eram contraditórias", contou ao Em Nome da Lei.

"Bebi demais. Tomei comprimidos para tudo"

Joaquim Manuel da Silva diz que este caso feriu de morte a sua honra. Conta que bateu no fundo, mergulhou numa depressão, refugiou-se no álcool e nos barbitúricos. ”Os meus filhos deixaram de ter redes sociais, para se protegerem. Bebi demais. Tomei comprimidos para tudo. Não dormia. Engordei 20 quilos. Foram tempos muito difíceis. E isto durou mais de dois anos”.

O juiz de família e menores diz que começou a sentir desde 2018 que estava a ser atacado. Mas nunca lhe passou pela cabeça que as coisas chegassem onde chegaram. Joaquim Manuel da Silva não tem dúvidas de que foi vítima de um cabala, por ser um defensor e aplicar no seu tribunal a guarda partilhada e a residência alternada para filhos de pais divorciados. O juiz garante que "tem provas, algumas recentes, que o demonstram", e que as irá apresentar em sede de debate instrutório do processo contra Ana Loureiro e o advogado Gameiro Fernandes.

“Eu hoje não tenho dúvida nenhuma. E posso afirmá-lo publicamente, de que fui vitima de uma cabala por parte de pessoas e associações que se opõem à residência alternada". Questionado se tem provas suficientes para convencer o juiz de Instrução, Manuel da Silva considera que sim. ”Mas o meu colega é que decidirá. Eu estou convencido que sim. Mas eu aqui sou parte. Não sou juiz”, sublinha.

Joaquim Manuel Silva diz que neste caso a dona de casa de prostituição Ana Loureiro foi meramente "instrumental”. Mas diz não saber responder o que lhe terá sido prometido para que tivesse lançado contra ele uma acusação tão grave quanto a de visionar vídeos de crianças abusados, enquanto fazia sexo na sua casa de prostituição.

