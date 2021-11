Covid-19. Só o Parlamento pode obrigar ao teletrabalho e uso de máscara

O Governo não pode voltar a decretar a obrigatoriedade do teletrabalho ou do uso de máscara para controlar a disseminação da Covid-19, defendem os juristas ouvidos pelo programa da Em Nome da Lei, da Renascença. Todas as medidas que constituam uma restrição de direitos, liberdades e garantias exigem aprovação parlamentar, sublinham.

O bastonário da Ordem dos Advogados, Menezes Leitão, sublinha que “a matéria laboral é da competência do Parlamento. E até obriga a ouvir representantes dos trabalhadores e das entidades patronais”.

O professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa defende que, “mesmo que estivéssemos sob o estado de emergência, o que diz a Constituição é que não pode ser alterada a repartição de competências entre os órgãos de soberania. Isso está lá dito expressamente”, sublinha, para concluir que “as regras laborais não podem ser alteradas por decreto governamental”.

Vitalino Canas partilha da opinião. Para este antigo deputado socialista, doutorado em Direito, “a obrigação do teletrabalho constitui uma limitação quer do Direito ao Trabalho quer da liberdade de iniciativa económica privada e, portanto, só pode ser introduzida através de lei da Assembleia da República ou de decreto-lei do Governo autorizado pelo Parlamento. Mas, para isso, é preciso que o Parlamento não esteja dissolvido”, porque a Comissão Permanente não tem poderes legislativos.

Na mesma linha, o deputado do PCP e constitucionalista António Filipe lembra que “o Parlamento acaba de aprovar as novas regras do teletrabalho e, portanto, não faz qualquer sentido suspender agora todas as condições que foram estabelecidas”.

Também o regresso do uso obrigatório de máscara em espaços abertos é uma medida que “só o Parlamento pode aprovar”, na opinião de Paulo Otero: “é exigida a lei parlamentar, lembra o constitucionalista.

“Todavia, a prática dos últimos meses tem sido o Governo, ao abrigo da situação de calamidade, prevista na Lei de Bases da Proteção Civil, a adotar medidas que a ordem jurídica verdadeiramente não o habilita a fazer”, acrescenta.

Uma vez que Assembleia da República deve ser dissolvida a partir da próxima sexta-feira, Paulo Otero admite que “o Parlamento poderia ainda aprovar uma lei impondo a obrigação do usa da máscara, condicionando a sua aplicação de uma decisão administrativa”.

O professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa lembra que nas situações anteriores, quer o primeiro-ministro quer o Presidente da República, começaram também por dizer que não se justificava o estado de emergência para mais tarde virem a defender que fosse decretado”. Admite, por isso, que o cenário se irá voltar a colocar. E, nesse quadro, defende que “a Comissão Permanente tem poderes para autorizar o Presidente da República a declarar o estado de exceção”.