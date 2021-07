Proposta do Governo sobre acordos de sentença é "demasiado burocratizada"

Alerta foi deixado na abertura do ano judicial. Me(...)

Paulo de Sousa Mendes argumenta que” a negociação de sentenças é para ser aplicada a todo o tipo de criminalidade, incluindo a mais grave, como a criminalidade económica, onde a confissão do crime implicará sempre a denúncia dos coarguidos”.

Concordando com a solução proposta pelo Governo à Assembleia da República, também o procurador Rui Cardoso gostaria que “fosse mais ambiciosa”, rejeitando a ideia de que os acordos de sentença irão facilitar a vida ao Ministério Público, que assim terá de produzir menos prova, para obter a condenação dos arguidos.” Não é isso que demostram as experiências de outros países”, argumenta Rui Cardoso,” o que se conseguirá é obter mais prova a que de outra forma não seria possível chegar.”

Delação premiada? PSD é contra, PS pouco convencido

A deputada social-democrata Mónica Quintela admite que “teoricamente, a solução pode ser interessante. Mas na prática, quem anda todos os dias nos tribunais, sabe que não é exequível”.

Advogada com larga experiência na área do Direito Penal, a parlamentar social-democrata argumenta que “quando se está no terreno, quando se está nos tribunais todos os dias, percebe-se que isto não é exequível, é um mercadejar da Justiça. E eu isto não consigo deixar de dizer. Porque o sistema americano não tem nada a ver com o nosso. Pegar numa figura, descontextualizá-la, e implantá-la num sistema de raiz continental que não tem nada a ver com o americano, é perigosíssimo. Eu recordo desde logo que os juízes americanos são eleitos, não são, como os nossos, magistrados de carreira”.

Na bancada do PS continua a haver muitos anticorpos a certas formas de direito premial, admite Cláudia Santos, nomeadamente as que acontecem nas fases iniciais do processo.

“O PS mantém a opinião que historicamente sempre defendeu”, diz a deputada socialista,” de rejeitar a delação premiada com arquivamento, beneficiando certos arguidos, sem que o acordo passe por um Tribunal, cumprindo o contraditório".

Cláudia Santos defende, no entanto, que a solução apresentada pela Ministra Van Dunem nada tem a ver como esse tipo de soluções de direito premial, desde logo porque o acordo acontece em fase de julgamento.

Desmente que se trate de “delação premiada pura e dura”, como acusa o PSD. Já em sede de julgamento,” se o arguido reconhecer a sua responsabilidade e confessar os factos, é dispensada a produção de prova. Mas não há nenhuma negociação da culpa, não há violação nenhuma do princípio da legalidade. O acordo não é sobre a culpa, não é sobre os factos. O acordo tem apenas como consequência que o limite máximo da pena baixe”, diz a deputada socialista.