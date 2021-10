Luís Andrade Ferreira e a escola da ferrovia

Portugal vai ter uma escola totalmente dedicada à ferrovia já no próximo mês de novembro, situada no eixo mais relevante do novo centro de conhecimento ferroviário de Guifões, Matosinhos, que para além do ensino e formação terá outros vectores na certificação e promoção de parcerias entre empresas

Com um orçamento previsto de 12 milhões de euros, o Centro de Competências Ferroviárias (CCF) conta com um forte envolvimento da FEUP. Será a sede do Centro de Saber da Ferrovia (CSF), para desenvolver soluções tecnológicas inovadoras.

A FEUP foi uma das entidades fundadoras da Plataforma Ferroviária Portuguesa (PFP), um consórcio que permitiu reunir os principais atores do sistema ferroviário nacional e, assim, ganhar dimensão internacional.

Além de liderar/colaborar em vários projetos de investigação na área da ferrovia (CAPACITY4RAIL, IN2RAIL, MAXBE, PEDDIR, IN2TRACK2, IN2STEMPO, iNBRAIL, iPBRAIL, ID_TRACTION, H2RAIL), a FEUP integra ainda o consórcio SwiTrack’En, membro associado da Joint Undertaking Shift2Rail.

Trata-se da maior iniciativa neste domínio promovida pela Comissão Europeia, e tem como objetivo duplicar a capacidade do sistema ferroviário europeu e aumentar a sua segurança e qualidade de serviço, reduzindo, em simultâneo, o custo do ciclo de vida.

Comissão Europeia que promoveu a ferrovia ao lançar um plano no final de 2020, o European Sustainable and Smart Mobility Strategy, a determinar (até 2030) viagens com menos de 500km em meios de transporte públicos com carbono zero, isto é, não podendo ser feitas se emitirem carbono.

Nesta emissão em que se regressa à ferrovia como um dos pilares da mobilidade elétrica no planeta – e em Portugal – o convidado é o professor da FEUP Luís Andrade Ferreira, presidente-executivo do centro de Guifões e com uma vida pública, já de décadas, dedicada à ferrovia.